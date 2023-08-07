Глава «Ростеха» сообщил Путину о росте выручки госкорпорации до 2,1 трлн рублей

Выручка госкорпорации «Ростех» выросла до 2,116 трлн рублей. Об этом 7 августа ее глава Сергей Чемезов сообщил президенту России Владимиру Путину.

«В этом году мы уже достигли такой цифры, как 2,116 трлн рублей. Но, к сожалению, чистая прибыль у нас уменьшилась и значительно, составила всего лишь 39 млрд, а в прошлом году было 163 млрд. Это объясняется прежде всего тем, что у нас госзаказ, рентабельность нулевая, иногда даже минусовая, и те убытки, которые мы несем, мы покрываем за счет гражданской продукции», — сообщил Чемезов.

Он отметил, что за прошлый год «Ростех» увеличил инвестиции на 20,6% до 292 миллиарда рублей. Средняя численность персонала в госкорпорации составляет 592 тыс. человек.

В мае Чемезов сообщил, что госкорпорация намерена выпустить 10 самолетов Ту-214 к 2025 году. Он отмечал, что на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова идет строительство новых ангаров. По его словам, для увеличения производства Ту-214 до 20 потребуется дополнительное финансирование.

Ранее, 21 апреля, стало известно, что холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал комплекс бортовых средств цифровой связи с использованием технологий искусственного интеллекта. Оборудование предназначено для самолетов пятого поколения, оно позволит повысить качество передачи информации между воздушными судами и наземными комплексами.

До этого, 26 января, сообщалось, что в Москве будет создан мегакомплекс по выпуску деталей для авиадвигателей. Инвестиции в проект составят 35 млрд рублей. Как отмечалось, госкорпорация «Ростех» планирует объединить на одной площадке производства двух компаний из периметра ОДК — ПК «Салют» и Московского машиностроительного предприятия им. В.В. Чернышева.