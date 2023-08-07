Заслуженный тренер РФ Владимир Тржескал скончался на 93-м году жизни

Заслуженный тренер России по баскетболу Владимир Тржескал скончался в возрасте 92 лет. Об этом 7 августа сообщила Российская федерация баскетбола (РФБ).

«За вклад в подготовку игроков, преданность тренерской профессии и многолетний добросовестный труд Владимир Тржескал был удостоен многочисленных наград. Множество выпускников относились к нему как к отцу. РФБ выражает искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Тржескал работал в нескольких спортивных школах Санкт-Петербурга и вместе с супругой Кирой занимался подготовкой детей.

Среди его воспитанниц были олимпийская чемпионка Наталья Засульская, бронзовые призерки Олимпийских игр Мария Степанова, Илона Корстин, Елена Карпова, Светлана Абросимова, чемпионка Европы Евгения Белякова.

В память о Тржескале будет объявлена минута молчания перед товарищеским матчем сборных России и Ирана, который состоится 7 августа.