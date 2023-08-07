Российская ПВО за сутки перехватила девять ракет Storm Shadow

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил РФ перехватили девять ракет Storm Shadow Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки. Об этом 7 августа сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено девять крылатых ракет Storm Shadow и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS», — сказал он.

Также Конашенков добавил, что российскими силами уничтожены 14 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Кременная Луганской Народной Республики (ЛНР), Кирилловка, Старомлыновка Донецкой Народной Республики (ДНР) и Пологи Запорожской области.

По словам представителя Минобороны, отряды «Западной» группировки войск при наступлении улучшили положение на купянском направлении у Ольшаны и Першотравневого Харьковской области.

Он уточнил, что с начала проведения специальной военной операции уничтожено, в том числе 458 самолетов, 245 вертолетов, 5548 беспилотников, 428 зенитных ракетных комплексов, 11 165 танков и других боевых бронированных машин.

Ранее в этот день военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «Известиям», что в ночь на 6 августа в зону поражения российских ракет, скорее всего, попало какое-то количество защищенных ангаров для самолетов, для хранения техники. Так он прокомментировал распространенную Минобороны РФ новость о том, что ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по авиационным базам ВФУ в районе Староконстантинова в Хмельницкой области и Дубно в Ровенской области.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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