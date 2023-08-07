Отряды «Западной» группировки войск улучшили положение у Ольшаны Харьковской области

Отряды «Западной» группировки войск при наступлении улучшили положение на купянском направлении у Ольшаны и Першотравневого Харьковской области. Об этом 7 августа сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.



«За последние трое суток продвижение российских войск на купянском направлении составило 11 км по фронту и более 3 км в глубину обороны противника», — сообщил Конашенков.

Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Купянск, Котляровка и Берестовое Харьковской области.

По его словам, на купянском направлении Киев потерял до 110 военных, две боевые машины, три автомобиля, артсистему М777, а также радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.



Более того, российские войска успешно отразили 12 контратак подразделений 14-й, 32-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в населенных пунктах Синьковка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской народной республики.



Также, по словам Конашенкова, был поражен пункт управления 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Ямполь. За сутки было перехвачено девять крылатых ракет и четыре реактивных снаряда систем залпового огня, а также 14 украинских беспилотников.



Ранее, 7 августа, сообщалось об ударе группировками войск «Днепр» Су-34 по временному району базирования украинских боевиков в районе Антоновского моста. Тогда объективный контроль сообщил об уничтожении до 25 бойцов ВСУ и 500 кг боеприпасов и снаряжения.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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