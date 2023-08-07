Воробьев заявил об устойчивом положении экономики и бюджета Подмосковья

В Подмосковье наблюдается устойчивое положение экономики и бюджета, несмотря на санкции. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в понедельник, 7 августа.

По его словам, Подмосковье активно генерирует новые сервисы для бизнеса и меры поддержки предпринимателей.

«Подготовили результаты о состоянии экономики, доходов нашего бюджета. Видим, что, когда уделяем внимание поддержке бизнеса, это отражается на муниципальном, региональном и федеральном бюджетах. Мы вносим заметную лепту, и приятно, что, несмотря на препоны с логистикой, санкциями, платежами, мы наблюдаем устойчивое положение», — цитирует его телеканал «360».

Воробьев отметил, что на сегодняшний день 35–40% всех обращений бизнеса связаны с предоставлением земельных участков.

«Стараемся сделать сервисы удобными. На платформе с мобильного телефона ты можешь претендовать на получение земли», — сказал он.

Губернатор рассказал, что варианты по расширению услуг для малого бизнеса, торговли на первых и вторых этажах помещений прорабатываются совместно с Минжилполитики.

Также губернатор добавил, что в Подмосковье реализуются программы импортозамещения, и ему приятно, что они сдаются в срок, пишет РИАМО.

Ранее, 10 июля, Воробьев сообщил, что Подмосковье заняло второе место в российском рейтинге по эффективности промышленной политики. Он отметил, что большую роль играют новые форматы и льготы, например промышленная ипотека и light industrial.

Рейтинг огласили на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. На первом месте — Москва, на втором — Подмосковье, на третьем — Башкортостан.