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Рост ипотечных сделок зафиксирован в Московском регионе во II квартале 2023 года

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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Рекордно положительная динамика ипотечного кредитования на протяжении всего текущего года наблюдается в Московском регионе, сообщили «Известиям» 7 августа аналитики брокерского агентства недвижимости DOLGOV PRO. Во II квартале 2023-го зафиксирован самый высокий рост ипотечных сделок в старых границах Москвы — 73% квартир в новостройках массового сегмента приобретены с использованием заемных средств.

В Московской области во II квартале этого года уровень таких сделок достиг 84%, что почти сопоставимо с пиковым значением 2022 года, отметили эксперты.

При этом, по данным аналитиков, Новая Москва находится на третьем месте по Московскому региону по доле ипотеки: во II квартале 2023-го 63% квартир первичного рынка куплены с привлечением заемных средств (год назад — 51%).

«Доля сделок с привлечением ипотечных средств в Московском регионе устойчиво растет с апреля 2020 года, когда государством были запущены программы льготного ипотечного кредитования. Пик ипотечных сделок в Москве пришелся на III квартал 2022 года, когда доля их достигала 77% (а в комфорт-классе 85%), что было связано с экстремально низкими ставками, которые субсидировали сами застройщики. К началу 2023-го такие ставки стали отменять, а экономическая ситуация немного стабилизировалась, что также способствовало готовности населения брать ипотечные займы», — объяснил генеральный директор брокерского агентства недвижимости DOLGOV PRO Дмитрий Долгов.

По информации экспертов, основными драйверами увеличения ипотечных сделок вместо сверхнизких ставок стали гибкие условия приобретения первичного жилья, которые характеризуются различными инструментами покупки, разнообразие ипотечных программ банков, которые дают возможность небольших ипотечных платежей в период строительства, что позволяет комфортно снимать жилье и выплачивать ипотеку.

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14 июня заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках ПМЭФ-2023 сообщил журналистам, что банк прогнозирует рост выдачи финансовыми организациями ипотечных кредитов: заемщики в 2023 году оформят жилищные кредиты на сумму свыше 6 трлн рублей, что почти на треть превзойдет результат 2022-го.

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