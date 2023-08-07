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Дацик принял участие в «Кубке Кремля» по прыжкам в воду перед боем с Томпсоном

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Российский боец ММА Вячеслав Дацик перед поединком с британцем Оли Томпсоном принял участие в показательных соревнованиях по прыжкам в воду в «Кубке Кремля», которые состоялись 5–6 августа в Москве.

Дацик совершил прыжки с высоты три, пять, семь и десять метров. Как отметил сам спортсмен, прыжок с 10-метровой вышки он посвятил своей дочери, поэтому не ушел с платформы, несмотря на страх.

«Оли Томпсон, жду от тебя ответочку. Что также прыгнешь с десяточки, если тебе неслабо. Перед приездом на бой», — обратился Дацик к своему оппоненту.

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5 августа кикбоксер Вадим Апсит сообщил, что заметил значительное улучшение боксерских навыков Дацика перед предстоящим поединком с Томпсоном. Спортсмен также выразил надежду, что предстоящий бой будет интересным.

4 августа российский боксер Эдуард Трояновский спрогнозировал победу Дацика в бою против Томпсона. По его словам, у Дацика больше шансов победить Томпсона, поскольку российский боксер в последнее время выходил чаще на ринг, чем его британский оппонент.

Похожее мнение высказал чуть ранее и чемпион мира по боксу Николай Валуев, который высоко оценил шансы Дацика в поединке с Томпсоном. По его словам, британцу будет в новинку соревноваться по правилам бокса, хотя и он, и Дацик достаточно опытны, чтобы не перейти к ударам ногами.

Сам Дацик 26 июля заявил, что хочет быстро нокаутировать своего соперника во время поединка.

Поединок бойцов состоится 18 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Приобрести билеты на вечер можно по этой ссылке.

Вячеслав Дацик — один из самых известных бойцов России. Спортсмен по прозвищу Рыжий Тарзан побеждал таких соперников, как Кофе Кинг, Сауло Кавалари и Джефф Монсон.

Оли Томпсон — британский боец ММА. В статусе профессионального спортсмена выходит на бои уже 14 лет. Спортсмен выступал в турнирах UFC и Bellator. За карьеру он провел 37 боев, в 21 бою одержал победу.

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