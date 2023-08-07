В Краснодарском крае задержали четверых подозреваемых в двойном убийстве

Правоохранители задержали в Краснодарском крае четверых подозреваемых в убийстве двух мужчин. Об этом 7 августа сообщило управление Следственного комитета (СК) по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Фигурантам предъявили обвинение в убийстве, совершенном группой лиц (пп. «а, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В суд будет заявлено ходатайство об аресте мужчин.

Тела были обнаружены 5 августа на берегу реки Дедеркой в Туапсинском районе. Смерть мужчин наступила в результате избиения. С травмами также был госпитализирован 20-летний пострадавший.

«Согласно полученным данным, накануне между погибшими и ранее незнакомым им 19-летним фигурантом произошел конфликт», — уточнили в ведомстве.

Ход расследования контролируется региональным главком СК.

В начале августа полиция задержала четырех участников драки в подмосковном Чехове, в результате которой погибли два человека. Возбуждено уголовное дело.