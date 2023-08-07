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На сайте Lada появился новый кроссовер X-Cross 5

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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На официальном сайте Lada в понедельник, 7 августа, появился баннер, посвященный скорому выходу выпущенного по лицензии под собственным брендом кроссовера X-Cross 5.

Надпись на баннере гласит: «Lada X-Cross 5 ― скоро в продаже», тем не менее на сайте всё еще не создан отдельный раздел, посвященный выпущенному на заводе в Санкт-Петербурге кроссоверу.

Габариты авто: 4525×1845×1615 мм, а длина колесной базы составляет 2700 мм. Кроссовер будет доступен российскому покупателю с полуторалитровым турбодвигателем мощностью 160 л.с. в связке с семиступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями с приводом на переднюю колесную ось.

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Ранее, 27 июля, стало известно, что АвтоВАЗ намеревается продолжить развитие платформы Lada Vesta после 2025 года. Волжский автозавод планирует в это время представить новую модель на базе успешно продаваемого в последние без малого восемь лет семейства.

Вероятно, первой новой моделью на платформе Vesta станет минивэн, который должен заменить испытывающий проблемы с локализацией универсал повышенной вместительности (MPV) Lada Largus. Тем не менее разработка новинки находится на ранней стадии.

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