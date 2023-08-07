На зубок: фестиваль уличной еды прошел в Смоленске

Масштабный фестиваль уличной еды Street Food Russia прошел в Смоленске в первые выходные августа. В празднике приняли участие более 40 различных гастрономических проектов города и области, а также гости из других регионов. В рамках фестиваля прошел конкурс на лучший стритфуд-формат . Подробности — в материале «Известий».

Точки притяжения

На улице Ленина в самом центре исторической части города уже с утра субботы было не протолкнуться. Несмотря на изнуряющую жару — а в Смоленске в эти дни явно случился температурный рекорд, — народ постоянно прибывал. Семьи с детьми, влюбленные парочки, стайки молодежи, степенные пенсионеры переходили от корнера к корнеру, с интересом рассматривали предлагаемый ассортимент, задавали вопросы, пробовали то одно то другое, делились впечатлениями. Благо выбрать действительно было что.

Фото: Владимир Черняховский

По обеим сторонам улицы расположились рестораны и кафе, частные и сетевые проекты, фермерские хозяйства, производители локальных продуктов. В общей сложности более 40 разноформатных гастроточек, главным образом из Смоленска и Смоленской области, но также из Москвы, Калининграда, Брянска, Калуги, Тулы, Сочи, Нижнего Новгорода и Уфы. Были даже гости из Витебска, который в недалеком будущем может стать одной из площадок фестиваля.

Также в рамках городского пикника проходили мастер-классы по росписи пряников, мыловарению и лепке на гончарном круге, открытые кинопоказы и интеллектуальные развлечения на Научной лужайке от Информационного центра по атомной энергии. Словом, развлечений для неспешного досуга хватало и помимо еды.

Фото: Владимир Черняховский

Фестиваль уличной еды проходил в Смоленске второй год подряд, и это уже можно считать тенденцией. «Первый раз был пристрелочным, многие сомневались, стоит ли участвовать. Не знали, как всё пройдет, ведь в Смоленске до сих пор ничего подобного не было. Похоже, нам удалось убедить пессимистов. И, конечно, наша цель остается прежней — популяризировать и продвигать уникальные продукты и давать вторую жизнь традиционной региональной кухне», — рассказал «Известиям» руководитель проекта Street Food Russia Александр Исаев.

Локальные продукты и региональный колорит

Уличная еда предполагает простые форматы, то, что можно готовить быстро и с минимальным использованием подручных технических средств. Понятно, что блюда на выходе не претендуют на изысканность, однако это вовсе не означает, что они не должны быть вкусными . Те времена, когда можно было просто засунуть в дешевую булку дешевую сосиску, полить сверху дешевым кетчупом, завернуть в газету и выдать за стритфуд, похоже, остались позади.

Характерная тенденция — тех, кто готовил на фестивале хот-доги и бургеры, можно было пересчитать на пальцах одной руки, а ведь совсем недавно на подобного рода мероприятиях таковых было абсолютное большинство . И даже эти участники постарались подойти к исполнению со всей серьезностью. Например, проект «Полная дичь» использовал для своего хот-дога сосиску из утиного мяса, а в бургере от проекта Pit.Burger обнаружилась огромная сочная котлета из мяса мраморных бычков, приготовленная на углях.

Фото: Владимир Черняховский

На многих корнерах можно было попробовать что-то более колоритное, пусть и хорошо знакомое. И это еще одна тенденция — адаптировать под уличный формат блюда национальной кухни или даже популярные ресторанные позиции , но исполненные проще. Так, на точке «ВкусноБлин» (Дядьково, Брянская область) предлагали роллы, в которых нори заменены блинами. Заведение Shutz Sisters (Зеленоградск) приготовило прусский пирог — обжаренную в масле булочку с картошкой дополнили шпроты, маринованные овощи и соус из кильки. Кафе «Мехико» (Смоленск) потчевало гостей кесадильей с фруктовой сальсой (оказалось, что абрикос и вишня отлично сочетаются с халапеньо); паназиатский ресторан Zonda (Смоленск) сервировал эбияки (оригинальный твист на традиционные японские тобияки) — начиненные креветками нежнейшие пончики из блинного теста с добавлением печеного батата; а ресторан «Чаплин» (Смоленск) сконструировал мороженое из тыквы с попкорном из гречки и вафлями со вкусом бородинского хлеба.

Фото: Владимир Черняховский

Иные блюда и переделывать особо не пришлось. На фестивале можно было отведать, например, жареные креветки в соусе блю чиз ровно в том виде, как их готовят в раковарне «Клешни и хвосты» (Смоленск). Равным образом остался без изменений и сочный бристкет из говяжьей грудинки от калужского проекта «Овертайм».

Еще одна тенденция — более смелый перевод в формат уличной еды традиционных блюд национальной кухни . Во всяком случае, и дагестанские чуду от «Дагестанской лавки» (Москва), и балкарские хычины от Румии (Сочи), и чебуреки с рапаном от «Чебуречной Крым» (Смоленск), и башкирский бишбармак от «Тархана» (Уфа), и венгерский лангош от «Шефа Иштвана» (Смоленская область) отлично себя показали. Более того, именно эти, вполне экзотические для Смоленска позиции, ожидаемо вызвали живой интерес местной публики.

Фото: Владимир Черняховский

Наконец, еще одна очевидная тенденция — адаптация под уличный формат фермерских и ремесленных продуктов в блюдах, где они все-таки главенствуют . По этому пути пошли сыроварня «Ульятичи» (Смоленская область) и ремесленная пекарня «Традиция» (Тула). Первая предложила гостям шайбу запеченного овечьего сыра с двумя видами сухариков, приправленных базиликовым и чесночным маслом. Сухарики следовало всего лишь обмакнуть в растопленный сыр и с наслаждением отправить в рот. Вторая собрала бутерброд, поместив молодой творожный сыр с долькой томата и ложкой укропного песто со вкусом малосольного огурца на ломтик ржаного хлеба с семечками тыквы, подсолнечника и льна. Главный в этой конструкции, разумеется, дивный хлеб, изготовленный на 42-летней закваске.

Фото: Владимир Черняховский

Нашлось место и монопродукту. Насаженная на длинную деревянную спицу картошка-спиралька от «Бульбачки» (Витебск) — в сущности, один большой чипс — вполне могла бы претендовать на неформальное звание главного фестивального хита.

Первый среди равных

В рамках фестиваля прошел конкурс блюд, представленных на празднике . Профессиональное экспертное жюри под руководством Александра Исаева продегустировало около 30 позиций, оценивая не только оригинальность идеи и качество исполнения, но также удобство упаковки, что для уличной еды, обычно потребляемой на ходу, вообще-то говоря, очень важно (всякий, кто хоть однажды вытирал соус не только с губ, но и с одежды, с этим согласится).

Фото: Владимир Черняховский

На первое место претендовали уже упомянутые позиции от «Чаплина» и «Традиции», а также великолепный медовик с топпингом из перетертой малины от «Студии тортов Вероники Бельковой» (Смоленск). Однако в итоге победа досталась «Агроферме-Катынь» (Смоленская область) за чизрольчи — фантазийное блюдо с таким же фантазийным названием. На деле речь идет о хрустящем «пирожке» из теста фило, начиненном фермерским творогом, моцареллой, базиликом и вялеными томатами. При всей незамысловатости исполнения комбинация оказалась настолько беспроигрышной, что обошла весьма серьезных конкурентов .

Фото: Владимир Черняховский

«По сравнению с прошлым годом уровень участников существенно вырос, и это тоже один из важных результатов фестиваля. В конце концов, в выигрыше оказываются все: и участники, и гости», — сказал «Известиям» Александр Исаев.