На зубок: фестиваль уличной еды прошел в Смоленске
Масштабный фестиваль уличной еды Street Food Russia прошел в Смоленске в первые выходные августа. В празднике приняли участие более 40 различных гастрономических проектов города и области, а также гости из других регионов. В рамках фестиваля прошел конкурс на лучший стритфуд-формат. Подробности — в материале «Известий».
Точки притяжения
На улице Ленина в самом центре исторической части города уже с утра субботы было не протолкнуться. Несмотря на изнуряющую жару — а в Смоленске в эти дни явно случился температурный рекорд, — народ постоянно прибывал. Семьи с детьми, влюбленные парочки, стайки молодежи, степенные пенсионеры переходили от корнера к корнеру, с интересом рассматривали предлагаемый ассортимент, задавали вопросы, пробовали то одно то другое, делились впечатлениями. Благо выбрать действительно было что.
По обеим сторонам улицы расположились рестораны и кафе, частные и сетевые проекты, фермерские хозяйства, производители локальных продуктов. В общей сложности более 40 разноформатных гастроточек, главным образом из Смоленска и Смоленской области, но также из Москвы, Калининграда, Брянска, Калуги, Тулы, Сочи, Нижнего Новгорода и Уфы. Были даже гости из Витебска, который в недалеком будущем может стать одной из площадок фестиваля.
Также в рамках городского пикника проходили мастер-классы по росписи пряников, мыловарению и лепке на гончарном круге, открытые кинопоказы и интеллектуальные развлечения на Научной лужайке от Информационного центра по атомной энергии. Словом, развлечений для неспешного досуга хватало и помимо еды.
Фестиваль уличной еды проходил в Смоленске второй год подряд, и это уже можно считать тенденцией. «Первый раз был пристрелочным, многие сомневались, стоит ли участвовать. Не знали, как всё пройдет, ведь в Смоленске до сих пор ничего подобного не было. Похоже, нам удалось убедить пессимистов. И, конечно, наша цель остается прежней — популяризировать и продвигать уникальные продукты и давать вторую жизнь традиционной региональной кухне», — рассказал «Известиям» руководитель проекта Street Food Russia Александр Исаев.
Локальные продукты и региональный колорит
Уличная еда предполагает простые форматы, то, что можно готовить быстро и с минимальным использованием подручных технических средств. Понятно, что блюда на выходе не претендуют на изысканность, однако это вовсе не означает, что они не должны быть вкусными. Те времена, когда можно было просто засунуть в дешевую булку дешевую сосиску, полить сверху дешевым кетчупом, завернуть в газету и выдать за стритфуд, похоже, остались позади.
Характерная тенденция — тех, кто готовил на фестивале хот-доги и бургеры, можно было пересчитать на пальцах одной руки, а ведь совсем недавно на подобного рода мероприятиях таковых было абсолютное большинство. И даже эти участники постарались подойти к исполнению со всей серьезностью. Например, проект «Полная дичь» использовал для своего хот-дога сосиску из утиного мяса, а в бургере от проекта Pit.Burger обнаружилась огромная сочная котлета из мяса мраморных бычков, приготовленная на углях.
На многих корнерах можно было попробовать что-то более колоритное, пусть и хорошо знакомое. И это еще одна тенденция — адаптировать под уличный формат блюда национальной кухни или даже популярные ресторанные позиции, но исполненные проще. Так, на точке «ВкусноБлин» (Дядьково, Брянская область) предлагали роллы, в которых нори заменены блинами. Заведение Shutz Sisters (Зеленоградск) приготовило прусский пирог — обжаренную в масле булочку с картошкой дополнили шпроты, маринованные овощи и соус из кильки. Кафе «Мехико» (Смоленск) потчевало гостей кесадильей с фруктовой сальсой (оказалось, что абрикос и вишня отлично сочетаются с халапеньо); паназиатский ресторан Zonda (Смоленск) сервировал эбияки (оригинальный твист на традиционные японские тобияки) — начиненные креветками нежнейшие пончики из блинного теста с добавлением печеного батата; а ресторан «Чаплин» (Смоленск) сконструировал мороженое из тыквы с попкорном из гречки и вафлями со вкусом бородинского хлеба.
Иные блюда и переделывать особо не пришлось. На фестивале можно было отведать, например, жареные креветки в соусе блю чиз ровно в том виде, как их готовят в раковарне «Клешни и хвосты» (Смоленск). Равным образом остался без изменений и сочный бристкет из говяжьей грудинки от калужского проекта «Овертайм».
Еще одна тенденция — более смелый перевод в формат уличной еды традиционных блюд национальной кухни. Во всяком случае, и дагестанские чуду от «Дагестанской лавки» (Москва), и балкарские хычины от Румии (Сочи), и чебуреки с рапаном от «Чебуречной Крым» (Смоленск), и башкирский бишбармак от «Тархана» (Уфа), и венгерский лангош от «Шефа Иштвана» (Смоленская область) отлично себя показали. Более того, именно эти, вполне экзотические для Смоленска позиции, ожидаемо вызвали живой интерес местной публики.
Наконец, еще одна очевидная тенденция — адаптация под уличный формат фермерских и ремесленных продуктов в блюдах, где они все-таки главенствуют. По этому пути пошли сыроварня «Ульятичи» (Смоленская область) и ремесленная пекарня «Традиция» (Тула). Первая предложила гостям шайбу запеченного овечьего сыра с двумя видами сухариков, приправленных базиликовым и чесночным маслом. Сухарики следовало всего лишь обмакнуть в растопленный сыр и с наслаждением отправить в рот. Вторая собрала бутерброд, поместив молодой творожный сыр с долькой томата и ложкой укропного песто со вкусом малосольного огурца на ломтик ржаного хлеба с семечками тыквы, подсолнечника и льна. Главный в этой конструкции, разумеется, дивный хлеб, изготовленный на 42-летней закваске.
Нашлось место и монопродукту. Насаженная на длинную деревянную спицу картошка-спиралька от «Бульбачки» (Витебск) — в сущности, один большой чипс — вполне могла бы претендовать на неформальное звание главного фестивального хита.
Первый среди равных
В рамках фестиваля прошел конкурс блюд, представленных на празднике. Профессиональное экспертное жюри под руководством Александра Исаева продегустировало около 30 позиций, оценивая не только оригинальность идеи и качество исполнения, но также удобство упаковки, что для уличной еды, обычно потребляемой на ходу, вообще-то говоря, очень важно (всякий, кто хоть однажды вытирал соус не только с губ, но и с одежды, с этим согласится).
На первое место претендовали уже упомянутые позиции от «Чаплина» и «Традиции», а также великолепный медовик с топпингом из перетертой малины от «Студии тортов Вероники Бельковой» (Смоленск). Однако в итоге победа досталась «Агроферме-Катынь» (Смоленская область) за чизрольчи — фантазийное блюдо с таким же фантазийным названием. На деле речь идет о хрустящем «пирожке» из теста фило, начиненном фермерским творогом, моцареллой, базиликом и вялеными томатами. При всей незамысловатости исполнения комбинация оказалась настолько беспроигрышной, что обошла весьма серьезных конкурентов.
«По сравнению с прошлым годом уровень участников существенно вырос, и это тоже один из важных результатов фестиваля. В конце концов, в выигрыше оказываются все: и участники, и гости», — сказал «Известиям» Александр Исаев.