Лося сбили насмерть на трассе под Рязанью

Под Рязанью произошло ДТП с участием лося. Животное погибло. О том, есть пострадавшие среди находившихся в автомобиле пока не сообщается.

Как пишет 62INFO.ru со ссылкой на свидетелей, авария произошла поздним вечером воскресенья, 6 августа. Машина сбила сохатого на дороге после поворота на село Полково.

Лось был достаточно крупным. Машина, врезавшаяся в него, когда он перебегал дорогу, получила серьезные повреждения.

В свою очередь, РИА «7 новостей» со ссылкой на «Автоблог Рязань» сообщает, что в ДТП предположительно пострадала Lada Granta. Официальной информации о случившемся пока не было.

Ранее, 28 июля, сообщалось, что водитель легковушки насмерть сбил лося в Сосногорском районе Республики Коми. В 2 км от поселка Керки на дорогу выскочила лосиха примерно 2,5 лет от роду, произошло столкновение. Иномарка провезла животное на крыше еще 50 м, после чего остановилась. Лосиха погибла.