Объявлены 50 финалистов Всероссийского урбанистического хакатона «Города»

Подведены итоги Всероссийского урбанистического хакатона «Города», в финал которого вышло 50 участников из 20 регионов России. Очные этапы проекта пройдут с сентября по октябрь 2023 года. Вместе с ведущими архитекторами страны финалисты отправятся в Самару, Владивосток и Хабаровск, чтобы подготовить концепции благоустройства проектов. Лучшие работы будут реализованы в городах до 2026 года.

Всероссийский урбанистический хакатон «Города» проводится в целях реализации федерального проекта «Развитие системы поддержки молодежи» («Молодежь России») национального проекта «Образование» АНО «Креативная экономика».

Всего в этом году на хакатон было подано более 460 заявок со всей страны. Самым активным городом оказалась Самара, откуда пришло 77 заявок. В финале хакатона примут участие 50 молодых архитекторов из 20 регионов Российской Федерации: 20 человек будут проектировать в Хабаровске, 20 — в Самарской области, 10 — во Владивостоке. Первый очный этап конкурса пройдет в Хабаровске.

В Хабаровске с 5 по 9 сентября .2023 года участники будут заниматься двумя масштабными проектами — благоустройством территории Тихоокеанского государственного университета и проектированием арт-резиденции для молодежи. Работа будет осуществляться под пристальным руководством кураторов — сооснователя новосибирской архитектурной мастерской «Адаптик-А» Игоря Карнаухова и Ильи Спиридонова, архитектора и сооснователя архитектурного бюро «Хвоя».

После Хабаровска стартует очный этап в Приморском крае — с 11 по 15 сентября 2023 года. Здесь участники займутся проектированием мастерской прототипирования настольных игр во Владивостоке. Кураторами на этом этапе будут выпускник кафедры общественных зданий под руководством Владимира Плоткина МАрхИ и Технического университета Мюнхена Данила Царьков и Дарья Семенова, выпускница кафедры общественных зданий под руководством Александра Цимайло и Николая Ляшенко МАрхИ. Оба куратора — партнеры бюро DDD Architects; главные архитекторы проектов.

В октябре очные этапы пройдут в Самарской области со 2 по 6 октября 2023 года. Участники займутся благоустройством имения Е.В. Новосильцевой и усадебного парка — объектов культурного наследия Самарской области. Также участники займутся благоустройством молодежного многофункционального центра Самарской области. Кураторами в Самаре будут партнер бюро Nowadays office, архитектор, член Союза московских архитекторов Наталья Масталерж, руководитель проектного бюро TM Александр Шуткин и Ирина Фишман, главный архитектор проектного бюро ТМ.

Ольга Шубникова, руководитель Всероссийского урбанистического хакатона «Города»: «Мы очень рады, что интерес к нашему проекту растет с каждым годом как со стороны участников, так и экспертов. Всё большему количеству городов интересно развивать свои пространства и делать их комфортными и привлекательными для местных жителей, тем самым повышая инвестиционную привлекательность регионов. Наш хакатон дает возможность талантливым молодым архитекторам усилить свои профессиональные навыки и реализовать задуманные проекты в проектировании и реализации городских объектов. За несколько лет мы обучили более 1000 участников из 60 субъектов РФ, создали 23 региональных проекта благоустройства с реализацией до 2026 года от Калининграда до Владивостока. Желаю всем участникам этого потока вдохновения, удачи и реализации самых креативных идей».