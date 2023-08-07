Реклама
Прямой эфир
Общество
Защита основателя Grouр-IB Сачкова обжаловала приговор по делу о госизмене
Общество
Собянин рассказал об облике кинотеатра «Ударник» после реставрации
Мир
Суд в Екатеринбурге вынес приговор по делу об отравлении алкоголем 44 человек
Авто
Три российских автозавода возобновили производство после двухнедельного перерыва
Общество
В Санкт-Петербурге задержали серийного диверсанта-поджигателя
Авто
В Подмосковье за неделю выявили 57 неисправных грузовиков с опасным грузом
Мир
В Иране пожарные напоили водой спасенную черепаху
Общество
СК настаивает на аресте сбившего насмерть ребенка водителя в Москве
Армия
ВС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в районе Угледара
Общество
Роскомнадзор может заблокировать до 7 млн серых сим-карт
Авто
Huawei представила в Китае свой первый автомобиль Luxeed
Общество
Верховный суд запретил проведение УЗИ без направления врача
Мир
Постпред РФ в Вене назвал переговоры в Джидде бессмысленным мероприятием

Объявлены 50 финалистов Всероссийского урбанистического хакатона «Города»

0
Фото: hackathon-goroda.pro
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Подведены итоги Всероссийского урбанистического хакатона «Города», в финал которого вышло 50 участников из 20 регионов России. Очные этапы проекта пройдут с сентября по октябрь 2023 года. Вместе с ведущими архитекторами страны финалисты отправятся в Самару, Владивосток и Хабаровск, чтобы подготовить концепции благоустройства проектов. Лучшие работы будут реализованы в городах до 2026 года.

Всероссийский урбанистический хакатон «Города» проводится в целях реализации федерального проекта «Развитие системы поддержки молодежи» («Молодежь России») национального проекта «Образование» АНО «Креативная экономика».

Всего в этом году на хакатон было подано более 460 заявок со всей страны. Самым активным городом оказалась Самара, откуда пришло 77 заявок. В финале хакатона примут участие 50 молодых архитекторов из 20 регионов Российской Федерации: 20 человек будут проектировать в Хабаровске, 20 — в Самарской области, 10 — во Владивостоке. Первый очный этап конкурса пройдет в Хабаровске.

В Хабаровске с 5 по 9 сентября .2023 года участники будут заниматься двумя масштабными проектами — благоустройством территории Тихоокеанского государственного университета и проектированием арт-резиденции для молодежи. Работа будет осуществляться под пристальным руководством кураторов — сооснователя новосибирской архитектурной мастерской «Адаптик-А» Игоря Карнаухова и Ильи Спиридонова, архитектора и сооснователя архитектурного бюро «Хвоя».

После Хабаровска стартует очный этап в Приморском крае — с 11 по 15 сентября 2023 года. Здесь участники займутся проектированием мастерской прототипирования настольных игр во Владивостоке. Кураторами на этом этапе будут выпускник кафедры общественных зданий под руководством Владимира Плоткина МАрхИ и Технического университета Мюнхена Данила Царьков и Дарья Семенова, выпускница кафедры общественных зданий под руководством Александра Цимайло и Николая Ляшенко МАрхИ. Оба куратора — партнеры бюро DDD Architects; главные архитекторы проектов.

В октябре очные этапы пройдут в Самарской области со 2 по 6 октября 2023 года. Участники займутся благоустройством имения Е.В. Новосильцевой и усадебного парка — объектов культурного наследия Самарской области. Также участники займутся благоустройством молодежного многофункционального центра Самарской области. Кураторами в Самаре будут партнер бюро Nowadays office, архитектор, член Союза московских архитекторов Наталья Масталерж, руководитель проектного бюро TM Александр Шуткин и Ирина Фишман, главный архитектор проектного бюро ТМ.

Ольга Шубникова, руководитель Всероссийского урбанистического хакатона «Города»: «Мы очень рады, что интерес к нашему проекту растет с каждым годом как со стороны участников, так и экспертов. Всё большему количеству городов интересно развивать свои пространства и делать их комфортными и привлекательными для местных жителей, тем самым повышая инвестиционную привлекательность регионов. Наш хакатон дает возможность талантливым молодым архитекторам усилить свои профессиональные навыки и реализовать задуманные проекты в проектировании и реализации городских объектов. За несколько лет мы обучили более 1000 участников из 60 субъектов РФ, создали 23 региональных проекта благоустройства с реализацией до 2026 года от Калининграда до Владивостока. Желаю всем участникам этого потока вдохновения, удачи и реализации самых креативных идей».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023