В Москве задержали четырех мужчин за имитацию похищения человека

Четырех молодых людей задержали в Москве за имитацию ими похищения человека на автобусной остановке. Об этом 7 августа сообщило ГУ МВД России по столице.

«В ночное время суток в дежурную часть ОМВД России по району Лианозово поступило сообщение о том, что неизвестные в масках, подъехав на автомобиле к остановке, насильно посадили в салон стоявшего там мужчину и скрылись», — сообщили в ведомстве.

В течение двух часов сотрудники полиции задержали на Псковской улице четырех молодых людей в возрасте от 19 до 23 лет. Они заявили, что никого не похищали и хотели разыграть людей, стоявших на остановке.

«Были составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Материалы направлены в судебные органы для принятия решения», — рассказали в полиции.

В середине мая председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что на согласование в ведомство поступил законопроект об уголовной и административной ответственности для создателей и покупателей треш-стримов. Борьба с негативным контентом, распространяемым в корыстных целях, должна осуществляться как в отношении производителя, так и потребителя контента, добавил он.