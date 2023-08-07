Ядовитые пауки покусали четырех жителей Липецкой области

В Липецкой области четыре человека в течение трех дней обратились за медицинской помощью после укусов пауков. Пострадали одна женщина и трое мужчин. Все они отказались от госпитализации.

GOROD48 пишет, что женщину паук укусил во дворе ее частного дома. Мужчины пострадали от пауков на дачах. В основном насекомые кусали, когда люди надевали брошенные на земле перчатки для работы. Некоторые придавили пауков во время сна на даче. Сразу после укуса пострадавшие чувствовали острую боль в месте укуса и видели рядом членистоногих. На месте укуса возникали отечность и покраснение кожи.

По словам заведующей отделением острых отравлений Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1 Ольги Кривошеевой, которые приводит Lipetskmedia, в Липецкой области нет таких пауков, укус которых стал бы смертельным для человека или нанес бы серьезный вред его здоровью. Однако могут возникнуть аллергические реакции.

Кривошеева отметила, что у всех пострадавших, пострадавших от пауков в эти дни, был слабый болевой синдром. Поэтому от госпитализации они отказались.

Ранее в Волгоградской области 13-летний мальчик был госпитализирован после укуса паука. Подросток помогал бабушке в огороде, членистоногое укусило его за колено. Предполагается, что мальчика укусил каракурт.