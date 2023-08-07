СК настаивает на аресте сбившего насмерть ребенка водителя в Москве

Следственный комитет ходатайствует об аресте мужчины, насмерть сбившего ребенка на Кронштадском бульваре на севере Москвы. Об этом «Известиям» 7 августа сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.



«В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед Головинским районным судом города Москвы об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», – заявила официальный представитель столичного главка СКР.



ДТП произошло 6 августа. Водитель иномарки в состоянии алкогольного опьянения сбил ребенка во время пересечения дороги по пешеходному переходу. Позднее в МВД отметили, что пострадавший переходил дорогу по правилам, на зеленый сигнал светофора. От полученных травм мальчик скончался в машине скорой помощи, а водитель попытался скрыться с места преступления.

В отношении водителя, 45-летнего москвича, возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, сопряженное с оставлением места его совершения, повлекшее по неосторожности смерть человека (п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Виновный был задержан. По словам правоохранительных органов, он признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Следствие сообщает, что в настоящее время формируются документы для назначения амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы в отношении водителя транспортного средства, а также планируется назначение автотехнической экспертизы.