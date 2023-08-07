Пленные боевики ВСУ рассказали об обмане при отправке на передовую

Пленные боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали, как командиры обманом отправляют солдат на передовую. Видеокадры беседы в понедельник, 7 августа, опубликовало Минобороны РФ.

Так, военнопленный Сергей Бабкин сообщил, что мобилизованных после короткой бесполезной подготовки сразу отправляют на передовую. Многие отказываются идти на линию соприкосновения, в результате командиры всё чаще стали делать это обманом. Как сообщил Бабкин, командиры «обещают на передовую не отправлять, обманывают и при постановке задач говорят, что надо просто пройти на окраину села и выкопать окопы». При выдвижении в район оказывается, что их послали прямиком на российские позиции.

«Из-за этого много потерь и только те, кто сдаются в плен, остаются живыми», — отметил Бабкин.

Пленный рассказал, что целая рота отказалась наступать и в результате была расформирована, а люди отправлены по другим подразделениям. В результате, попав в другую часть в Запорожской области в составе группы на трех боевых машинах пехоты (БМП), он должен был занять позиции.

Но так как в машинах между собой не было связи «они разъехались неизвестно куда», отметил пленный. Он рассказал, что его БМП заехала на позиции российских войск, после чего они сдались.

Другой пленный Александр Плысарь рассказал, что его группа из трех танков, не получив четких указаний от командования, занималась проделыванием проходов в минных полях и была уничтожена под Работино.

При этом оба пленных подчеркнули достойное отношение в плену со стороны российских военнослужащих и поблагодарили за оказание медицинской помощи.

«В плену со мной обращались нормально, накормили. Всё нормально», — сказал Плысарь.

Пленные также рассказали, что в населенных пунктах на Украине практически не осталось мужского населения призывного возраста. По их словам, жизнь в украинских городах невыносима, нет электричества, тепла часто нет воды.

В этот же день один из пленных украинских военных Ярослав Миронюк сообщил, что командование ВСУ не дает солдатам никакой информации о контрнаступлении, поэтому боевики действуют в полной неопределенности и попадают в плен. Миронюк рассказал, что ему и другим военным приказали выдвигаться в село Старомайорское, при этом объяснив, что на передовой они проведут три дня, а потом их сменят.

Взятого с собой провианта хватило только на первый день. Затем начались обстрелы со стороны российской артиллерии и атаки российской пехоты. Украинские военные решили сдаться в плен.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.