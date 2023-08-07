Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Каррер д'Анкос

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной главы Французской академии, специалиста по истории России Элен Каррер д'Анкос. Сообщение опубликовано на сайте Кремля 6 августа.

Д'Анкос была крупным специалистом по истории России, в 1999 году ее избрали пожизненным секретарем Французской академии.

По словам главы государства, она была другом РФ, гордилась русскими корнями, сохраняя любовь к исторической родине.

«Ее многочисленные научные труды, посвященные России, пользовались заслуженным признанием как в академических кругах, так и у широкой читательской аудитории», — говорится в сообщении президента.

Российский лидер отметил, что с теплотой вспоминает беседы с д'Анкос. Он также выразил уверенность, что ее интеллектуальное и духовное наследие послужит упрочению взаимопонимания между народами России и Франции.

Элен Каррер д'Анкос умерла 5 августа в возрасте 94 лет. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи со ее смертью.

Д'Анкосс родилась во Франции в семье грузинских эмигрантов в 1929 году, по линии матери среди ее предков были представители графского рода Орловых. С детства проявляла интерес к истории и политологии. Возглавила Французскую академию в 1999 году, став первой женщиной на этом посту.

За свою научную карьеру опубликовала два десятка книг об истории России и Советского Союза. Также она посещала Россию, встречалась с Владимиром Путиным и содействовала развитию контактов между историками двух стран.