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В Госдуме допустили увеличение числа протестов в США против помощи Украине

Хамзаев: американцы поняли, что США пустились во все тяжкие в вопросе помощи Украине
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Фото: ТАСС/EPA/STEVEN MARKHAM
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Количество протестов против помощи Украине в США будет увеличиваться. Об этом 7 августа заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

Накануне напротив штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке прошла акция протеста против продолжения финансовой поддержки Украины и поставок ей вооружения. На демонстрацию вышли десятки людей. Они принесли с собой плакаты, призывающие прекратить поставки. Также на них видны призывы распустить НАТО. Люди выражают мнение, что стороны украинского конфликта должны сесть за стол переговоров без предварительных условий.

«Политика [президента США Джо] Байдена зашла в тупик. Ничего нового он уже на протяжении года предложить не может. Только попытки перенапичкать Украину тяжелым вооружением, ни к чему хорошему это не приводит. От этого в первую очередь страдает Украина, а США богатеют — увеличивается финансовая емкость оборонно-промышленного комплекса», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

Хамзаев также напомнил о финансировании Тайваня со стороны США. А это с учетом помощи Украине попытка Вашингтона развязать две глобальные войны.

«Протестов будет больше, в том числе в США. Люди не глупые. Они прекрасно понимают, что Америка вкатилась во все тяжкие в данном вопросе. Такие митинги напротив штаб-квартиры ООН показательные, потому что ООН в принципе и была создана для того, чтобы такого рода конфликты разбирать», — заключил парламентарий.

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6 августа депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что Киев получил от международных партнеров $60 млрд в виде кредитов и грантов с февраля 2022 года. По его словам, по уровню поддержки Украины на первом месте находятся США, которые оказали помощь в размере $20,43 млрд.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских боевиков.

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