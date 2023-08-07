Температурный рекорд последних 29 лет побит в Пскове

В Пскове побит рекорд жары 1994 года. В воскресенье, 6 августа, была зарегистрирована самая высокая за последние 29 лет температура воздуха.

Как пишет ИА FlashNord со ссылкой на начальника Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Талу Нещадимову, столбики термометров поднялись до отметки в +31,6 градуса. В последний раз так жарко было 6 августа 1994 года, +31,4 градуса.

Впрочем, жара продержится в Пскове недолго. Уже на этой неделе синоптики прогнозируют небольшое похолодание. Ожидается от +18 до +25 градусов. При этом кратковременные дожди должны закончиться, будет преимущественно без осадков, отмечает Псковская лента новостей.

Ливни и грозы не исключены в южных районах Псковской области сегодня, 7 августа. Ветер будет дуть южных направлений, при грозе — порывистый. В Пскове погода ожидается преимущественно без осадков, ночью также возможны кратковременные дожди и грозы, пишет Псковское агентство информации.

Ранее, 7 августа сообщалось, что на этой неделе в Москву вновь вернутся дожди, а температура заметно снизится до +21 градуса. В частности, дожди ожидаются во вторник, а также с пятницы по воскресенье.