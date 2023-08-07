Захарова назвала условия справедливого урегулирования ситуации на Украине

Справедливое урегулирование ситуации на Украине возможно при соблюдении ряда условий. Об этом 7 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы убеждены, что действительно всеобъемлющее, устойчивое и справедливое урегулирование возможно только в том случае, если киевский режим прекратит боевые действия и террористические атаки, а его западные спонсоры — накачивание Вооруженных сил Украины (ВСУ) вооружениями», — приводит ее слова сайт ведомства.

В числе необходимых условий она перечислила нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, новые территориальные реалии, демилитаризацию и денацификацию, обеспечение прав русскоязычных граждан и национальных меньшинств в соответствии с требованиями внутреннего законодательства Украины и международного права.

«Мы убеждены, что реализация этих элементов в полной мере отвечает международному миру и безопасности, за которые и борется Россия», — сказала Захарова.

Она также отметила, что Москва высоко ценит посреднические и гуманитарные инициативы стран Глобального Юга, направленные на достижение мира. При этом без участия России и учета ее интересов никакие встречи по тематике украинского кризиса не имеют ни малейшей добавленной стоимости, добавила Захарова.

5 августа Саудовская Аравия организовала встречу советников по национальной безопасности и представителей ряда стран для обсуждения украинского кризиса. РФ не была приглашена к переговорам. На следующий день власти королевства и еще ряда стран представили на встрече в Джидде альтернативный мирный план по Украине, частью которого стали целостность государства и прекращение огня на всех фронтах, а также начало мирных переговоров под эгидой ООН и обмен пленными.

В ответ на это постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал переговоры в Джидде бессмысленным мероприятием. Он отметил, что реальная политика в международных отношениях заменяется пиаром и пропагандистскими мероприятиями, и эта встреча стала тому примером.

В конце июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что сейчас невозможно выйти к мирному урегулированию конфликта с участием киевского режима.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в турецком Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.