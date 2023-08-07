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Два человека утонули за сутки в Омской области

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Два несчастных случая на воде зарегистрировали в Омской области за минувшие сутки. Погибли двое мужчин.

Первая трагедия произошла около села Красная Горка. 60-летний мужчина утонул во время купания в реке Иртыш. Позже информация о происшествии поступила из поселка Николаевка, где утонул 20-летний парень. На помощь молодому человеку бросился отец, но спасти тонувшего не удалось. Об этом сообщает ИА «Омскрегион».

Жителям региона напоминают, что для купания следует выбирать только оборудованные места. Не стоит купаться в состоянии опьянения, а также на участках рек с сильным течением и у обрывистых берегов.

В Ямало-Ненецком автономном округе мужчина 1981 года рождения утонул во время купания на карьере. Потерпевший зашел в воду в состоянии опьянения.

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