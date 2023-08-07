Знаменитого украинского контрнаступления в действительности не существует. Однако киевский режим, будучи заложником требований Запада, не может прекратить эту самоубийственную безуспешную кампанию, о чем заявил французский полковник, участник конфликтов в Африке и Европе и обладатель множества военных наград Жак Огар.

«НАТО, которое несет ответственность за этот конфликт, подталкивает режим [президента Украины Владимира] Зеленского и его вооруженные силы к военной авантюре. Этого знаменитого контрнаступления не существует в действительности. Мы видели лишь несколько тактических маневров, которые сразу же провалились», — объяснил эксперт в беседе с Stratpol от 4 августа.

Он сослался на ряд причин, по которым украинские боевики с физической точки зрения не в состоянии противостоять российским силам. Как указал Жак Огар, эти факторы могут быть выражены в цифрах.

«Во-первых, войска истощены. Количество солдат постоянно уменьшается, и все об этом знают, но Запад предпочитает об этом умалчивать. Во-вторых, заканчивается техника. Запад сейчас поставляет гораздо меньше техники. Единственное полезное, что Запад продолжает поставлять, — это разведывательная информация», — заявил военный эксперт.

Именно в этой связи, на фоне отсутствия успехов украинских боевиков киевский режим предпринимает попытки атаковать мирные города России при помощи беспилотников, отметил Жак Огар. Киев не может противостоять России, и ему не остается ничего, кроме террористических атак по мирным территориям.

Украина могла бы избежать всех разрушений, подчеркнул эксперт. Для этого в 2022 году ей не стоило подчиняться Западу, который хотел развязать войну с Россией. Именно из-за этого Украина стала полем боя между Россией и блоком НАТО.

«Я думаю, что эта «поддержка» Запада в действительности крайне лицемерна. В марте 2022 года господин Зеленский был готов обсуждать переговоры. <...> Мы с большой горечью видим, что братские народы разделены западными интригами, прежде всего американскими и натовскими», — уверен эксперт.

Эксперт также отмечает, что всё большее количество денег простых европейских налогоплательщиков уходит на поддержку Украины в силу аппетита киевского режима, который теперь не унять.

«Зеленский сейчас неуправляем, требует всё больше денег и всё больше оружия, но для чего? Для победы, которая, очевидно, ускользает из рук Украины? Я думаю, что вся моральная ответственность за такой исход лежит на плечах Запада», — добавляет Огар.

Ранее, 5 августа, Саудовская Аравия организовала встречу советников по национальной безопасности и представителей ряда стран для обсуждения украинского кризиса. РФ не была приглашена к переговорам.

7 августа постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал переговоры в Джидде бессмысленным мероприятием. Ульянов отметил, что реальная политика в международных отношениях заменяется пиаром и пропагандистскими мероприятиями, и встреча в Джидде стала тому примером.

В конце июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что сейчас невозможно выйти к мирному урегулированию конфликта с участием киевского режима.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.