Почти 10 млн рублей выделили на ремонт больницы в Ульяновской области

В Ульяновской области завершается ремонт Лопатинской районной больницы. Работы проводятся в главном корпусе медицинского учреждения.

Как рассказали ИА «Пенза-пресс» в региональном минздраве, на капремонт выделили 9,5 млн рублей. Из них 8,5 млн рублей поступили из федерального бюджета.

Строители уже завершили внутренние отделочные работы, заменили старые окна и двери, переделали входную группу, чтобы она соответствовала принципам безбарьерной среды.

Агентство пишет, что в 2023 году в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021–2025 годы» нацпроекта «Здравоохранение» в регионе капитальный ремонт проведут в шести учреждениях здравоохранения.

Ранее, в июле, сообщалось, что в Пензенской области в Камешкирском районе в этом году откроют сразу два новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАПа). Их построят в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения на период с 2021 по 2025 год» нацпроекта «Здравоохранение».