В Краснодарском крае задержали четверых подозреваемых в двойном убийстве

Задержаны четверо подозреваемых в убийстве двух мужчин, чьи тела были найдены на берегу реки в Туапсинском районе. Об этом 7 августа сообщает управление Следственного комитета (СК) по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Фигурантам предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц (пп. «а, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

5 августа на берегу реки в поселке Дедеркой Туапсинского района были обнаружены тела двух мужчин с признаками насильственной смерти. По данным следователей, скончавшиеся умерли в результате получения множественных ударов в ходе драки. С травмами также был госпитализирован 20-летний молодой человек. По предварительной информации, его жизни ничего не угрожает.

Драка произошла в результате конфликта, отметили в СК.

Следователи намерены ходатайствовать о заключении мужчин под стражу. Ведется расследование.

Ранее, 2 августа, полиция задержала четырех участников драки в Чехове, в результате которой погибли два человека. Возбуждено уголовное дело.