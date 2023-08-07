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В Краснодарском крае задержали четверых подозреваемых в двойном убийстве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Задержаны четверо подозреваемых в убийстве двух мужчин, чьи тела были найдены на берегу реки в Туапсинском районе. Об этом 7 августа сообщает управление Следственного комитета (СК) по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Фигурантам предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц (пп. «а, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

5 августа на берегу реки в поселке Дедеркой Туапсинского района были обнаружены тела двух мужчин с признаками насильственной смерти. По данным следователей, скончавшиеся умерли в результате получения множественных ударов в ходе драки. С травмами также был госпитализирован 20-летний молодой человек. По предварительной информации, его жизни ничего не угрожает.

Драка произошла в результате конфликта, отметили в СК.

Следователи намерены ходатайствовать о заключении мужчин под стражу. Ведется расследование.

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Ранее, 2 августа, полиция задержала четырех участников драки в Чехове, в результате которой погибли два человека. Возбуждено уголовное дело.

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