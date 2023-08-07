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ПСБ улучшил условия по депозитам для розничных клиентов

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ПСБ повысил ставки по вкладам для клиентов-физлиц. Об этом сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Так, доходность по вкладу «Сильная ставка» увеличена до 8,6% годовых — при размещении средств на год, до 8,2% — при размещении на шесть месяцев. Минимальная сумма депозита составляет 100 тысяч рублей.

По вкладу «Мой доход» максимальная ставка при размещении средств на четыре месяца составит 7,4% годовых, на шесть месяцев — 7,8% годовых, на год — 8,2% годовых. Для пенсионеров и зарплатных клиентов действует дополнительная надбавка к ставке в размере 0,1 п.п. Минимальная сумма размещения составляет 100 тысяч рублей при открытие вклада в офисе банка, мобильном или интернет-банке, через банкомат клиент может открыть депозит на сумму от 10 тысяч рублей.

По вкладу с пополнением «Моя копилка» доходность при размещении средств на год составит 7,4% годовых, на полгода — 7,1 % годовых. Депозит с пополнением и частичным снятием «Мои возможности» на год предусматривает 6,4% годовых, на срок размещения полгода доходность составит увеличена до 6,6% годовых. Каждый из этих вкладов клиент может открыть на сумму от 100 тысяч рублей, выбрав удобный срок размещения.
Дополнительные 0,15 п. п. к ставке предоставляются вкладчикам, впервые за последние два года размещающим денежные средства через мобильное приложение или интернет-банк ПСБ на вкладах «Мой доход», «Моя копилка» или «Мои возможности».

«На фоне повышения ключевой ставки люди изучают более доходные варианты размещения средств. Сегодня краткосрочные и среднесрочные вклады остаются наиболее востребованными инструментами сбережения, обеспечивая вкладчикам оптимальное соотношение доходности и ликвидности. В текущей ситуации мы улучшаем условия по таким депозитам, чтобы наши клиенты могли выстроить наиболее доходные стратегии накопления с возможностью гибко управлять своими средствами», — отметил вице-президент, директор департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Марат Муллагалиев.

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