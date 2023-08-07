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Свыше 200 учреждений образования проверили в Ижевске перед 1 сентября

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Комиссия провела проверку больше 200 образовательных учреждений в Ижевске перед началом учебного года. На август запланированы встречи между учителями и родителями.

По данным ИА «Сусанин», проверка проведена в 78 школах, 145 детских садах, а также в 14 учреждениях дополнительного образования. Особое внимание специалисты уделили организации комплексной безопасности детей. Об этом сообщает ИА «Сусанин». В 69 детских садах за летний сезон выполнена обрезка аварийных деревьев.

В некоторых учреждениях пока ведется подготовка к 1 сентября. В частности, в двух школах и шести детских садах устанавливают новые ограждения. В пяти учреждениях проводится перепрофилировка помещений для создания мест для учеников. В школе № 52 рабочие ремонтируют кровлю. Также ведется ремонт лицея № 95 и школы № 63. Ученики этих учреждений начнут год в других школах.

Ранее сообщалось, что в школах Томской области старшеклассники начнут заниматься по новым учебникам истории. Учреждениям предстоит закупить свыше 29 тыс. экземпляров литературы.

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