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Постпред РФ в Вене назвал переговоры в Джидде бессмысленным мероприятием
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Политолог усомнился в жизнеспособности планов по Украине без учета интересов РФ

Политолог Светов: все «мирные» планы по Украине без учета интересов России не имеют смысла
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Все «мирные» планы по разрешению украинского конфликту без учета интересов России не имеют смысла. Об этом 7 августа «Известиям» заявил политолог Юрий Светов.

6 августа власти Саудовской Аравии и еще ряда стран представили на встрече в Джидде альтернативный мирный план по Украине, частью которого стали целостность государства и прекращение огня на всех фронтах, а также начало мирных переговоров под эгидой ООН и обмен пленными.

«Конечно, смысла никакого нет в таких обсуждениях без участия в них РФ. Самый главный вывод, который можно сделать, — что никто не собирается учитывать проблему безопасности РФ. Там речь идет только об Украине — помочь Украине в этом, потребовать, чтобы для Украины было то. О России нет ни слова. Все эти бравурные заявления, что Киев пошел навстречу, — это пустой звук. У них по-прежнему позиция совершенно определенная — пресловутые границы 1991 года, безопасность Украине, деньги России на восстановление Украины и прочее. Поэтому эти все планы, идеи и предложения нежизненные», — сказал Светов.

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5 августа Саудовская Аравия организовала встречу советников по национальной безопасности и представителей ряда стран для обсуждения украинского кризиса. РФ не была приглашена к переговорам.

7 августа постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал переговоры в Джидде бессмысленным мероприятием. Ульянов отметил, что реальная политика в международных отношениях заменяется пиаром и пропагандистскими мероприятиями, и встреча в Джидде стала тому примером.

В конце июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что сейчас невозможно выйти к мирному урегулированию конфликта с участием киевского режима.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в турецком Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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