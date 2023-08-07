Лодку с тремя взрослыми и тремя детьми на борту спасли на Волге

На Волге у лодки с тремя взрослыми и тремя детьми на борту сломался мотор. Людей удалось спасти, пострадавших нет.

Как сообщает ulpravda.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Ульяновской области, инцидент произошел в воскресенье, 6 августа, в 22:10, в Сенгилеевском районе Ульяновской области.

На пульт дежурного поступила информация, что на Волге между городом Сенгилеем и селом Шиловка у лодки «Казанка 5М» сломался мотор. В ней были шесть человек, включая троих детей.

На помощь оперативно отправились спасатели «Службы ГЗ и ПБ Ульяновской области». В 23:22 они отбуксировали лодку на берег.

Ранее, 2 августа, сообщалось, что на озере в Красноярском крае погибли мужчина и двое его несовершеннолетних сыновей. Они утонули при опрокидывании гидроцикла. Мужчина катался с детьми без спасательных жилетов.