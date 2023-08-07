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Синоптик спрогнозировал похолодание в Москве и возвращение дождей

Синоптик Шувалов: на этой неделе в Москву вернутся дожди, а температура заметно снизится
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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На этой неделе в Москву вновь вернутся дожди, а температура заметно снизится. В частности, дожди ожидаются во вторник, а также с пятницы по воскресенье. При этом в конце неделе температура воздуха может снизиться до +21 градуса, рассказал «Известиям» 7 августа руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Жару мы пережили. Теперь нас ждут нормальные, умеренные условия погоды. Во вторник температура воздуха снизится до +26…+27 градусов. При этом ожидаются кратковременные дожди с грозами, возможно шквалистое усиление ветра», — рассказал Шувалов.

В среду и четверг, по его словам, осадков и сильного ветра не прогнозируется. Температура воздуха составит около +25.

«Что касается пятницы и выходных, то здесь ситуация более сложная. Поднимается циклон с Черного моря, на фоне чего ожидаются снижение температуры до +21…+24, а также дожди достаточно продолжительного характера», — добавил синоптик.

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5 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что кратковременные дожди и похолодание до +18...+23 градусов придут в Центральную Россию во второй половине последующей недели, с 10 по 13 августа. Он отметил, что вторая половина недели будет сильно отличаться от первой, когда еще будет держаться аномальная жара.

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