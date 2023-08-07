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Три человека погибли после столкновения пожарных вертолетов в Южной Калифорнии

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Фото: соцсети
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В американском штате Калифорния три человека погибли в результате столкновения двух вертолетов во время тушения пожара в районе Кабазон. Об этом сообщил телеканал CNN в понедельник, 7 июня, со ссылкой на официальных лиц.

«Первый вертолет смог благополучно приземлиться поблизости. К сожалению, второй вертолет разбился, и все трое трагически погибли», — заявил начальник пожарной охраны южного района Калифорнии Дэвид Фулчер, уточнив дополнительно, что погибшими в результате крушения стали пилот по контракту, начальник подразделения и капитан пожарной охраны.

Отмечается, что столкнувшиеся вертолеты были среди шести машин, участвовавших в ликвидации пожара в районе автодороги в Кабазоне, который начался накануне.

По словам Фулчера, авария будет расследована национальным советом по безопасности на транспорте.

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