Три человека погибли после столкновения пожарных вертолетов в Южной Калифорнии

В американском штате Калифорния три человека погибли в результате столкновения двух вертолетов во время тушения пожара в районе Кабазон. Об этом сообщил телеканал CNN в понедельник, 7 июня, со ссылкой на официальных лиц.

«Первый вертолет смог благополучно приземлиться поблизости. К сожалению, второй вертолет разбился, и все трое трагически погибли», — заявил начальник пожарной охраны южного района Калифорнии Дэвид Фулчер, уточнив дополнительно, что погибшими в результате крушения стали пилот по контракту, начальник подразделения и капитан пожарной охраны.

Отмечается, что столкнувшиеся вертолеты были среди шести машин, участвовавших в ликвидации пожара в районе автодороги в Кабазоне, который начался накануне.

По словам Фулчера, авария будет расследована национальным советом по безопасности на транспорте.

Ранее, 1 августа, пять человек погибли при крушении военного вертолета в Чили. Вертолет чилийских военно-воздушных сил Bell 412 упал в районе горного хребта в Сан-Хуан-де-ла-Коста, выполняя учебное задание.