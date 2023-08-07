Массовое захоронение XIII-X веков н. э. нашли под Астраханью

В Астраханской области недалеко от Камызякского района археологи обнаружили массовое захоронение. Предположительно, оно относится к эпохе хазарского каганата VIII–X веков нашей эры.

Археологические работы проводят сотрудники Астраханского музея-заповедника совместно со студентами и аспирантами из Донецкого государственного университета. В ближайшее время останки отправят на генетический и антропологический анализ в Калмыцкий научный центр РАН.

Как поясняет «Астрахань-24», экспертиза поможет определить этнический состав жителей поселения и узнать, какие ритуалы использовали в то время при похоронах.

Ранее сообщалось, что в Астрахани на улице Адмиралтейской обнаружили необычную находку. После дождя на стене проявилась надпись, похожая на дореволюционную или времен НЭПа. Эта улица ранее называлась Старо-Агарянской. На ней были лавки и купеческие помещения.