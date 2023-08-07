Спрос на автомобили с пробегом в России увеличился на 7-15%

По итогам июля спрос на автомобили на вторичном рынке увеличился на 7–15%. Об этом сообщает 7 августа «Коммерсантъ».

Так, во второй месяц лета спрос на подержанные машины у дилеров вырос на 7–10%, в то время как популярность авто с пробегом на маркетплейсах увеличилась на 15%. Такая динамика не характерна для лета, поскольку в это время активность авторынков традиционно снижается. Причиной такой тенденции может быть слабеющий курс рубля, отметили эксперты.

По словам директора по продажам автомобилей с пробегом компаний «Автодом» и «Автоспеццентр» Владимира Желобова, сейчас люди стараются обменивать купленные по меньшему курсу доллары и евро на товары длительного пользования.

Основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль добавил, что на рынке наибольшей ценностью пользуются подержанные автомобили из-за рубежа. Вероятно, это связано с решением правительства поднять утилизационный сбор, что неизбежно приведет к повышению цен на автомобили, из-за чего россияне стараются приобрести автомобили до того, как продавцы перепишут ценники.

Ранее в этот день стало известно, что седаны Hyundai Elantra, впервые вставшие на учет в России в период с января по июль текущего года, чаще других до ввоза в страну участвовали в аварийных автоаукционах в США.

По данным аналитиков, с января по июль 2023 года на учет в России поставили более 17 тыс. авто, приобретенных на зарубежных аварийных аукционах. Чаще всего такие машины привозили из США.

Таким образом, Elantra стала моделью, которую чаще других выставляли на аварийные аукционы США: на ее долю пришлось 7% от всех автомобилей из-за рубежа, впервые поставленных на учет за семь месяцев 2023 года.