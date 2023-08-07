Спецпредставитель КНР провел обмен мнениями по украинскому кризису

Специальный представитель КНР Ли Хуэй провел обмен мнениями со всеми сторонами по теме политического решения украинского кризиса на встрече в Джидде. Об этом 7 августа сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министерство иностранных дел Китая.

«Специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй по приглашению посетил Джидду, Саудовская Аравия, для участия в международном заседании по вопросу Украины. Он провел обширный обмен мнениями со всеми сторонами по политическому урегулированию украинского кризиса, изложил позицию и предложения Китая, выслушал мнения и предложения других стран, добившись большего международного консенсуса», — заявило ведомство.

Также сообщается, что Китай планирует укреплять диалог со всеми сторонами, чтобы расширить консенсус и доверие, благодаря которым возможно достижение урегулирования украинского кризиса.

Министерство также добавило, что остальные участники положительно отнеслись к участию Ли Хуэя во встрече и роли Китая в продвижении мирных переговоров.

Ранее, 6 августа, на саммите в Джидде представили альтернативный план по Украине. Целью данного плана стало достижение целостности Украины и прекращение огня на всех фронтах, а также начало мирных переговоров под эгидой ООН и обмен пленными.

5 августа Саудовская Аравия организовала встречу советников по национальной безопасности и представителей ряда стран для обсуждения украинского кризиса. РФ не была приглашена к переговорам.

Как до этого, 3 августа, объяснил «Известиям» главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, переговоры в Джидде никакого влияния на урегулирование украинского конфликта иметь не будут. Страны-участницы собираются для других целей. Так, например, Саудовская Аравия рассчитывает показать свою значимость на международной арене.

При этом в конце июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что сейчас невозможно выйти к мирному урегулированию конфликта с участием киевского режима.