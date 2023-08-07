Пенсионерка лишилась 850 тыс. рублей из-за лжеброкеров в Коми

В Усинске (Республика Коми) возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении 78-летней пенсионерки. Потерпевшая лишилась 850 тыс. рублей.

По словам пожилой женщины, ей поступил звонок от незнакомца, который представился менеджером биржевого фонда Он предложил пенсионерке получить дополнительный доход от инвестиций. Пострадавшая оставила заявку на сайте, чтобы связаться с консультантом. По рекомендации «брокера» женщина в течение нескольких дней осуществляла переводы на счет, указанный злоумышленниками. Часть средств потерпевшая оформила в кредит, уточняет ИА «Комиинформ».

Пенсионерка попыталась вывести деньги, но мошенники перестали выходить на связь. Тогда жительница Усинска обратилась в полицию. Уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

В Хабаровске 55-летняя женщина лишилась около 5 млн рублей. Потерпевшая увидела рекламу с предложением дополнительного заработка на одном из сайтов и переводила средства на посторонние счета для «торговли на бирже».