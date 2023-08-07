Реклама
Прямой эфир
Армия
Пушилин назвал краснолиманское направление одним из самых успешных в ДНР
Происшествия
Крыша торгового центра загорелась в Подмосковье
Экономика
Отечественный бренд Just clothes откроется на ведущих площадках в РФ
Общество
МВД России объявило в розыск украинскую журналистку Янину Соколову
Авто
Три российских автозавода возобновили производство после двухнедельного перерыва
Общество
В Санкт-Петербурге задержали серийного диверсанта-поджигателя
Авто
В Подмосковье за неделю выявили 57 неисправных грузовиков с опасным грузом
Политика
Захарова назвала Украину лидером черной трансплантологии
Мир
Военные Азербайджана открыли огонь в сторону армянских позиций
Общество
Роскомнадзор может заблокировать до 7 млн серых сим-карт
Общество
В Москве проходит прощание с Ириной Мирошниченко
Происшествия
Тела еще двух человек обнаружили после прорыва Каховской ГЭС
Мир
Постпред РФ в Вене назвал переговоры в Джидде бессмысленным мероприятием

Более 50 поликлиник дополнительно отремонтируют в 2023 году в Подмосковье

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На территории Подмосковья реализуют масштабную программу ремонтов учреждений здравоохранения. Принято решение добавить в план еще 51 объект.

На ремонтные работы в поликлиниках, стационарах, ФАПах, амбулаториях, офисах врача общей практики выделят дополнительно около 700 млн рублей. Все работы должны завершить до конца 2023 года, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось о начале подготовки коммунальных систем Московской области к новому отопительному сезону. По словам губернатора Андрея Воробьева, объем выполненных работ достиг 41% к началу июля. Работы ведутся с опережением сроков.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023