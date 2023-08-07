Более 50 поликлиник дополнительно отремонтируют в 2023 году в Подмосковье
На территории Подмосковья реализуют масштабную программу ремонтов учреждений здравоохранения. Принято решение добавить в план еще 51 объект.
На ремонтные работы в поликлиниках, стационарах, ФАПах, амбулаториях, офисах врача общей практики выделят дополнительно около 700 млн рублей. Все работы должны завершить до конца 2023 года, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Ранее сообщалось о начале подготовки коммунальных систем Московской области к новому отопительному сезону. По словам губернатора Андрея Воробьева, объем выполненных работ достиг 41% к началу июля. Работы ведутся с опережением сроков.