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Суд оставил в силе пожизненное лишение свободы устроившему стрельбу в Казани

Вступил в силу пожизненный приговор Галявиеву, устроившему стрельбу в казанской гимназии
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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Апелляционный суд Нижнего Новгорода 7 августа оставил в силе пожизненное лишение свободы Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в казанской гимназии в 2021 году.

«Приговор Верховного суда республики Татарстан <…> оставить без изменений, апелляционные жалобы <…> — без удовлетворения», — заявил судья.

Приговор обжаловала защита Галявиева.

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Верховный суд Татарстана приговорил Галявиева к пожизненному лишению свободы 13 апреля 2023 года.

Нападение на гимназию № 175 в столице Татарстана было совершено 11 мая 2021 года. Галявиев открыл огонь в здании, а также привел в действие самодельное взрывное устройство. Жертвами нападения стали семеро детей и двое взрослых. Всего в результате атаки пострадали 23 человека, 20 из них — несовершеннолетние.

Согласно установленной следователями версии, Галявиев решился на убийство из-за проявления интереса к неформальным деструктивным субкультурам, информацию о которых он нашел в Сети. Он скопировал их поведение при нападении.

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