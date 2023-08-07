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Три российских автозавода возобновили производство после двухнедельного перерыва

Конвейеры «Москвича», КамАЗа и ГАЗа возобновили производство после двухнедельного перерыва
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Российские автопроизводители «Москвич», КамАЗ и ГАЗ с 7 августа возобновили выпуск машин. Об этом сообщает агентство «Автостат».

КамАЗ объявил о корпоративном отпуске еще 22 июля: перерыв продлился с 24 июля по 6 августа включительно. Несмотря на то что в указанный период производство автомобилей было остановлено, такие отделы завода, занимающиеся реализацией, инвентаризацией и отчетностью КамАЗа, продолжили работать в обычном графике.

Тогда же Горьковский автозавод (ГАЗ) также с 24 июля по 6 августа ушел на двухнедельный перерыв. Во время простоя конвейеров на заводе обновили оснащение в сборочных и автокомпонентных цехах. Кроме того, во всех подразделениях автозавода провели ремонтные и пусконаладочные работы, которые невозможно осуществить без остановки конвейеров.

Завод «Москвич» не выпускал автомобили в период с 22 июля по 6 августа. Тогда представители автозавода сообщили, что отгрузки дилерам готовой продукции формируются с учетом плановых отпусков, поэтому во время перерыва логистика осуществлялась в стандартном режиме согласно размещенным заказам от официальных дилеров марки.

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Ранее, 31 июля, АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей после трехдневного корпоративного отпуска, который продлился с 26 до 30 июля. По словам производителя, на июль была перенесена зимняя часть планового перерыва, который пришлось сделать из-за нехватки комплектующих на производстве.

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