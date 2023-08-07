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Боевика ВСУ осудили на 25 лет за убийство мирного жителя в Мариуполе

Боевика ВСУ приговорили к 25 годам за убийство мирного жителя в Мариуполе
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Фото: СК РФ
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Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) вынес приговор военнослужащему Вооруженных сил Украины (ВСУ), совершившему убийство мирного жителя в Мариуполе. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ в понедельник, 7 августа.

«Приговором суда Михайлову назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», —говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.

Следствием было установлено, что военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Василий Михайлов, который в марте 2022 года вместе со своими сослуживцами занимал боевую позицию в Мариуполе на территории детского сада, убил во время незаконного допроса безоружного мужчину.

«Михайлов фактически расправился с потерпевшим, нанеся ему не менее 15 ударов ногами. От полученных травм мужчина скончался», — сказано в сообщении.

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В начале июля Верховный суд Луганской Народной Республики (ЛНР) назначил 14 лет колонии строгого режима боевику 54-й механизированной бригады ВСУ Александру Пинковскому, который кинул гранату в жилой дом в Лисичанске в июне 2022 года. Пинковского признали виновным в покушении на убийство, умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом, жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещенных методов в вооруженном конфликте.

Ранее, в середине мая, в ЛНР приговорили к 14 годам лишения свободы украинского военного Андрея Бардаша. Он причастен к преступлениям против мирного населения. По данным следствия, 6 марта 2022 года мужчина бросил наступательную гранату РГД-5 в окно дома в городе Попасная, чтобы в нем не смогли больше проживать мирные граждане.

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