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«РИА Новости»: Эрдоган намерен предложить Путину посредничество по Украине

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящей встрече с российским лидером Владимиром Путиным намерен инициировать возобновление мирных переговоров по Украине. Об этом 7 августа рассказал источник «РИА Новости» в администрации турецкого президента.

По его словам, Анкара неоднократно выступала за то, чтобы как можно скорее сесть за стол переговоров.

«Мы продолжаем свои усилия», — сказал собеседник.

Помимо этого, информатор назвал Эрдогана единственным мировым лидером, который пользуется «искренним доверием» Путина и президента Украины Владимира Зеленского, и делает всё, чтобы в регионе воцарился мир.

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Ранее, 3 августа, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Турции подтвердили намерение встретиться, однако сроки пока не определены.

За день до этого Песков сообщил, что в повестке встречи лидеров двух стран будут двусторонние отношения России и Турции, Украина и зерновая сделка.

Ранее, 7 июля, пресс-секретарь российского президента заявил, что турецкий лидер неоднократно прикладывал большие усилия для урегулирования украинского конфликта, играя посредническую роль и это всегда высоко оценивал Владимир Путин.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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