9 августа — День защиты леса от пожара в США: как медведь стал символом праздника

Каждый год миллионы гектаров леса сгорают по вине человека — из-за непотушенного костра или окурка. Кроме того, гибнут животные и люди. Об этом призван напомнить День защиты леса от пожара, который традиционно отмечается 9 августа. Праздник появился в США и имеет еще одно название — День медведя Смоки (Smokey Bear Day). О том, как этот лесной обитатель стал символом торжества, — в материале «Известий».

День защиты леса от пожара – 2023: история

Символом борьбы с лесными пожарами медведь стал после крупного пожара в горах Нью-Мексико, произошедшего весной 1950 года. Спасатели обнаружили на дереве медвежонка, который пытался укрыться от огня, его лапы сильно обгорели. Он был помещен в Национальный зоопарк в Вашингтоне, где прожил до 1976 года.

История его спасения получила большое распространение в США и далеко за пределами страны. За это время его посетило множество человек, а на его собственный почтовый индекс, присвоенный почтовой службой (действует до сих пор), ежедневно приходили сотни писем.

Однако еще 9 августа 1944 года лесная служба США и совет по рекламе договорились, что именно медведь станет символом их совместных усилий по предотвращению лесных пожаров, вызванных деятельностью человека. В то время бушующие лесные пожары было некому тушить, так как много мужчин воевало на фронтах Второй мировой войны. Теперь у ведомства появился живой символ.

Изображение медведя, получившего прозвище Смоки, появилось на различных материалах по предотвращению лесных пожаров. На одном из первых рекламных постеров он был изображен выливающим ведро воды на костер. Подпись гласила: «Забота предотвратит девять из 10 пожаров». Спустя несколько лет появился плакат с лозунгом: «Только вы можете предотвратить лесные пожары!», который стал привычным для миллионов американцев.

День защиты леса от пожара – 2023: символика праздника

Медведя часто изображают в широкополой шляпе и синих джинсах с лопатой в лапе. Такой головной убор является частью униформы лесных рейнджеров — пожарных и спасателей, чей долг защищать леса. Считается, что шляпа добавляет нотку строгости к его образу, подразумевая, что ответственное обращение с огнем является не только важным делом, но и частью гражданского долга каждого американца.

При этом Смоки не солдат и не полицейский. Вместо чистой отутюженной формы он носит джинсы — предмет одежды, который исторически в Соединенных Штатах связан с рабочим классом.

Более того, у медведя на картинках нет оружия для борьбы с пожарами или людьми, которые их вызывают. Вместо этого он держит лопату, с помощью которой насыпает песок на раскаленные угли и благополучно тушит их. Это, в частности, означает, что лучше безопасно тушить пожары до того, как они выйдут из-под контроля, чем после того, как они уже начались.

Всем своим видом Смоки призывает каждого сыграть свою роль в этих профилактических усилиях.

День защиты леса от пожара – 2023: как отмечают

Основные мероприятия проходят в государственном историческом парке, названным в честь Смоки (Smokey bear park) в Нью-Мексико. Посетителей ждут вкусная еда и напитки, музыкальные и другие мероприятия.

Также по всей стране чествуют пожарных, возлагают цветы к мемориалу погибших рейнджеров. В парках и других общественных местах проходят лекции и мастер-классы, во время которых рассказывают о правилах поведения в лесу и о том, как бороться с возгоранием, если оно всё же произошло.

День защиты леса от пожара – 2023: интересные факты

Смоки оказал огромное влияние на американскую поп-культуру, быстро став ее частью. Он то и дело появлялся в радиопрограммах, в комиксах и мультфильмах. По радио и телевидению шла реклама, в которой Смоки разговаривал с известными американскими знаменитостями. Также выпускались куклы Smokey Bear. К ним прилагались открытки для детей, в которых их призывали стать младшими лесными рейнджерами.

Популярность медведя Смоки не ослабевает и в наши дни. Так, согласно данным американского совета по рекламе, его знаменитую фразу: «Только вы можете предотвратить лесные пожары!» узнают 96% взрослых жителей страны.

Кроме того, имя и изображение Смоки используются для вручения наград Smokey Bear Awards. Она присуждается лесной службой США в знак признания выдающихся заслуг в предотвращении лесных пожаров и повышении осведомленности общественности о мерах их профилактики.

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