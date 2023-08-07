Жителей Брянской области предупредили об ухудшении погоды

Синоптики предупредили жителей Брянской области об ухудшении погодных условий. В регионе ожидается усиление ветра.

По данным Брянского центра гидрометеорологического обеспечения, с 12 до 21 часа на территории области пройдут сильные дожди. Местами вероятны грозы и град. Скорость ветра составит 20-24 м/с. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU.

Из-за непогоды в Брянской области могут возникнуть перебои с подачей электричества. Также жителей региона просят соблюдать осторожность во время вождения и не парковать автомобиля около деревьев и шатких конструкций.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об экстремальной жаре в 11 регионах страны. Жара до +43 градусов возможна в Калмыкии и Краснодарском крае, а также Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях и на Ставрополье.