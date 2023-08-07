Завершились выходные на Московском Урбанфоруме в Гостином Дворе

Почти 8 тыс. горожан и гостей столицы всех возрастов посетили в первые выходные августа Московский урбанфорум в Гостином Дворе. Здесь прошла насыщенная образовательная и культурная программы в открытом формате, а для детей в субботу и воскресенье провели более двухсот шоу-программ, мастер-классов и интерактивов.

5 августа гости форума встретились с автором множества популярных книг и научных публикаций, врачом-психотерапевтом, президентом Высшей школы методологии Андреем Курпатовым. «Я всегда пропагандирую живое общение. И рад, что в Москве лекции доступны всем, на них можно попасть, что называется, с улицы. И это счастье, что такое количество разных спикеров, профессионалов из разных областей напрямую общаются с москвичами». Андрей Курпатов провел лекцию «Метанавыки как пропуск в будущее» и дал совет желающим добиться успеха: надо уже сегодня начинать развивать креативность и интуицию, учиться быстро действовать и нестандартно мыслить.

О метанавыках зашла речь и на воскресной лекции в Гостином Дворе «Возможна ли карьера без образования?». По мнению основателя одной из крупнейших дизайн-студий России Артемия Лебедева, коммуникация — один из самых важных навыков, который человек может получить в вузе. «Коммуникация — одна из важнейших вещей в жизни. В зависимости от того, насколько мы прокачаем этот скилл, зависит взаимопонимание и в семье, и в карьере. Очень важно научиться правильно транслировать идеи, передавать мысли. Если ты классный специалист в какой-либо области, и к этому прикладывается способность общаться — на этом строится абсолютно всё».

В ходе разговора известный блогер и дизайнер также отметил большой шаг в улучшении условий амбулаторной помощи в столице и рассказал про восприятие новых городских поликлиник: «Мы видели хорошие примеры, как правило, за границей. И мы не замечаем, как это происходит, но то, что мы пытались догнать — мы уже давно догнали, обогнали, и теперь уже мы в качестве примера должны выступать. Потому что то, что происходит в Москве, вообще московская команда – это фантастика».

Продолжилась воскресная программа лекцией и мастер-классом о ментальном здоровье. Главный психиатр Москвы Георгий Костюк рассказал москвичам и гостям столицы, почему важно поддерживать психологическое благополучие и на какие изменения в поведении следует обращать особое внимание. «Открытая лекция о ментальном здоровье в рамках урбанфорума в Гостином Дворе — это один из действенных способов для людей преодолеть барьер в связи с обращением за психотерапевтической помощью».

Во время мастер-класса с элементами нейрографики гости форума могли с помощью специальной арт-техники, воздействующей на психоэмоциональное состояние через рисунок, абстрагироваться от отрицательных мыслей и сосредоточиться на позитивных эмоциях.

Завершился воскресный вечер в Гостином Дворе разговором о Москве с автором произведений, тонко передающих дух столицы — писателем и драматургом, создателем и хедлайнером литературно-театрального проекта «БеспринцЫпные чтения» Александром Цыпкиным. Он поделился своим мнением о важных навыках для успеха в будущем: «Самое важное в любой профессии — интересоваться другим человеком. Сегодня знания общедоступны. Мы конкурируем с огромным количеством людей не навыками, а душами. И то, что развивает душу, это и составит основу успешности в будущем».

Также в эти выходные семьи с детьми в Гостином Дворе посетили более 200 захватывающих мастер-классов, квестов и интерактивных шоу. Участниками детской программы стали почти 4 тысячи юных горожан.

Около тысячи из них попробовали себя в роли педиатра, офтальмолога, оказали первую помощь младенцам в медицинском познавательном квесте «Будь здоров!». Дети строили город мечты в интерактивной детской комнате, становились блогерами, знакомились с живыми игрушками и веселились с героями мультфильма «Три кота». Более 300 маленьких посетителей форума украсили аквагримом в Бьюти-баре, а почти сотня самых смелых в научной мастерской решилась опробовать на себе специальные чернила, которые расщепляются благодаря воздействию углекислого газа. Юные исследователи узнали, что такое «магдебургские полушария» и явление «резонанса».

Московский урбанистический форум проходит до 10 сентября. Гостиный Двор на шесть недель превратился в интерактивное мультимедийное пространство с уникальной экспозицией, посвященной развитию здравоохранения, образования, социальной защиты и других отраслей социальной сферы. Здесь будут проходить лекции ведущих врачей, писателей и популяризаторов науки о самореализации и здоровье, а известные артисты проведут бесплатные концерты. Подробнее ознакомиться с программой Московского урбанистического форума, а также с экспозициями выставочного пространства можно на официальном сайте.