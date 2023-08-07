В России начались продажи рамного внедорожника Maxus Territory

Рамный внедорожник Maxus Territory появился на российском рынке. Цена на ввезенный по параллельному импорту автомобиль начинается от 6 990 000 рублей. Об этом 7 августа сообщает «Российская газета».

Внедорожник поставляется в Россию с 218-сильным двухлитровым дизельным двигателем с двумя турбокомпрессорами в паре с автоматической трансмиссией ZF. Привод ― исключительно полный, с жестким подключением передней колесной оси. Также Maxus оснащен системой повышенной проходимости ATS 2.0, которая может предложить 10 фиксированных режимов вождения, а также 27 комбинированных. Клиренс авто составляет 230 мм, а длина без малого равна 5000 мм.

Новинка российского рынка оборудована светодиодной оптикой, электрорегулировкой передних сидений, беспроводной зарядкой мобильных устройств, а также 12,3-дюймовым дисплеем системы мультимедиа.

Ранее, 3 августа, стало известно, что Ульяновский автозавод намеревается во II квартале 2024 года возобновить производство моделей «Хантер» и СГР в экспедиционных модификациях.

На первом этапе в продаже появятся доработанные модели коммерческого семейства повышенной проходимости СГР («буханка») и внедорожник «Хантер». Впоследствии УАЗ наладит выпуск флагманской модели «Патриот» в экспедиционной комплектации.

УАЗы таких версий оснащены экспедиционным багажником, лестницей в задней части кузова, тягово-сцепным устройством, защитой рулевых тяг и порогов, силовыми бамперами, блокировкой дифференциала заднего моста, лебедкой и внедорожными шинами.