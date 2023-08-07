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Почти 20 детей застряли на необитаемом острове Аскольд в Приморье из-за непогоды

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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В Приморье 17 детей застряли на необитаемом острове Аскольд, с 5 августа они не могут вернуться на материк из-за плохой погоды. Об этом сообщили в пресс-службе краевого министерства ГОЧС в понедельник, 7 августа.

Там пояснили, что дети являются участниками молодежного слета, проходившего в этих местах. На острове с детьми находятся «взрослые ученые и краеведы, подготовленные к таким ситуациям».

«У ребят есть вода, недельный запас продуктов на 50 человек, медикаменты. Дети заселены в щитовые теплые домики, которые выдерживают условия штормовой погоды», — говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, погодные условия улучшатся уже завтра, ориентировочно, судно прибудет за детьми в 11:00 по местному времени (4:00 мск).

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Ранее, в конце июля, в Удмуртии 23 человека заболели в детском оздоровительном лагере «Юность». У пострадавших выявили признаки острой кишечной инфекции. Сотрудники республиканской прокуратуры и Роспотребнадзора организовали проверку по факту произошедшего.

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