Почти 20 детей застряли на необитаемом острове Аскольд в Приморье из-за непогоды

В Приморье 17 детей застряли на необитаемом острове Аскольд, с 5 августа они не могут вернуться на материк из-за плохой погоды. Об этом сообщили в пресс-службе краевого министерства ГОЧС в понедельник, 7 августа.

Там пояснили, что дети являются участниками молодежного слета, проходившего в этих местах. На острове с детьми находятся «взрослые ученые и краеведы, подготовленные к таким ситуациям».

«У ребят есть вода, недельный запас продуктов на 50 человек, медикаменты. Дети заселены в щитовые теплые домики, которые выдерживают условия штормовой погоды», — говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, погодные условия улучшатся уже завтра, ориентировочно, судно прибудет за детьми в 11:00 по местному времени (4:00 мск).

Ранее, в конце июля, в Удмуртии 23 человека заболели в детском оздоровительном лагере «Юность». У пострадавших выявили признаки острой кишечной инфекции. Сотрудники республиканской прокуратуры и Роспотребнадзора организовали проверку по факту произошедшего.