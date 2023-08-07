Пьяный мужчина утонул во время купания в Ноябрьске

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели мужчины 1981 года рождения во время купания в Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ). Потерпевший зашел в воду в состоянии алкогольного опьянения.

Трагедия произошла 6 августа на карьере № 1. По данным правоохранительных органов, мужчина отправился купаться и начал тонуть на глазах очевидцев. Местного жителя вытащили из воды, но реанимационные мероприятия не принесли результата. Мужчина скончался, пишет ИА «Ура.ру».

Следователи осмотрели место происшествия и назначили проведение судебно-медицинской экспертизы.

В Краснодарском крае 5 августа мужчина утонул после того, как сделал предложение своей девушке. Молодая пара спрыгнула в воду с пирса в нетрезвом состоянии.