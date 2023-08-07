В Москве стали продавать больше готовых новостроек

В августе застройщики в Москве стали чаще предлагать покупателям квартиры в готовых домах. Их число выросло на 35% с начала года, сообщили аналитики «Метриум» 7 августа. В то же время, по их данным, на рынке элитных новостроек квартир с ключами стало меньше, а в Новой Москве намечается их дефицит.

В этом месяце застройщики выставили на продажу в столице 71,6 тыс. квартир и апартаментов в новых домах на разной стадии строительства. При этом эксперты отметили, что если в конце 2022-го только 8,7% квартир и апартаментов предлагались в домах с разрешением на ввод в эксплуатацию (РВЭ), то к августу 2023-го их доля выросла до 11,6%. В целом число помещений в продаже в готовых новостройках увеличилось на 35% — к началу первого полугодия их было почти 6,2 тыс., а к концу стало 8,3 тыс.

Значительно прибавилось готового жилья на первичном рынке бизнес-класса. В натуральном выражении количество таких квартир и апартаментов выросло на 66% с начала года (с 1,9 тыс. до 3,2 тыс.).

Больше вариантов готовой недвижимости появилось в массовом сегменте рынка. В начале 2023-го в новостройках эконом- и комфорт-класса с РВЭ девелоперы предлагали 5,8% квартир и апартаментов, а в августе — 8,5%. В целом число такого жилья выросло на 25% с начала года (с 1,5 тыс. до 1,9 тыс.).

В премиальном сегменте в декабре 2022 года застройщики продавали на 32,1% меньше квартир и апартаментов с ключами, чем в августе 2023-го (458 против 605).

«Рост предложения готовых квартир в премиальном сегменте связан с завершением строительства многих комплексов. Помимо этого, немало инвесторов в 2023 году искали для сохранения средств именно готовые варианты жилья, так как их легче перепродать или сдать в аренду. Поэтому застройщики постарались вывести в продажу наиболее привлекательные варианты из запаса», — объяснил коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев.

Но в некоторых сегментах рынка зафиксировано снижение доли готовых помещений в продаже. Так, в новостройках элитного и делюкс-классов доля квартир в зданиях с РВЭ сократилась с 28,5 до 25,8%. Кроме того, в готовых новостройках в Новой Москве углубляется дефицит квартир. Здесь их доля к августу 2023 года сократилась до 4,4% против 6,6% в начале года.

«Готовые квартиры — самый востребованный сейчас вариант жилья. Они лучше морально и физически изношенной «вторички», и в то же время на их покупку распространяется государственная субсидия по ипотеке. При этом клиенту не нужно ждать завершения строительства и нести расходы по аренде или владению старого жилья до получения ключей. Этот продукт всегда очень востребован и быстро раскупается», — отметил девелопер жилого кластера RDD Владимир Щекин.

Эксперты «Метриум» уточнили, что на рынке московских новостроек преобладают варианты квартир и апартаментов на стадии монтажа этажей (61,3%). Далее следуют предложения на котловане (14,4%). В зданиях на этапе отделочных работ есть 12,6% помещений.

«Скорее всего, рост предложения квартир в готовых домах связан с общим снижением спроса в 2022 году. На фоне увеличения предложения сформировался определенный запас нереализованных готовых помещений. В связи со стабилизацией ситуации в начале 2023 года застройщики решили реализовать отложенное предложение», — сказал управляющий партнер компании «Метриум» Руслан Сырцов.

По его мнению, вероятно, это временная тенденция.

В начале июля участники рынка недвижимости сообщили «Известиям», что средняя стоимость квадратных метров новостроек по России упала впервые с лета 2022 года. Так, по словам директора по продажам федеральной компании «Этажи» Сергея Зайцева, средняя цена квадратного метра в новых домах снизилась на 0,5%.