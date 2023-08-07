Уличное освещение включится в Мурманске после 10 августа

В Мурманске фонари на улицах начнут зажигать с 10 августа. Свет на улицах включится в 23:20, а потухнет в 2:00. Каждые три дня продолжительность работы освещения будет увеличиваться на 40–50 минут. Это следует из графика включения-отключения уличного освещения на 2023–2024 годы.

ИА «Би-порт» поясняет, что сейчас в Мурманске период белых ночей. Он продлится до 13 августа, а после этого в городе будет полноценно темнеть.

Ранее, 21 июля, сообщалось, что в мурманском Североморске пройдет благоустройство социальных объектов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) и арктических городов. Он уточнил, что Министерство обороны построит новый спортивный комплекс. Путин также затронул тему ремонта центральной больницы, отметив, что министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко пообещал решить данный вопрос в процессе доработки бюджета.