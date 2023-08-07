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В Подмосковье за неделю выявили 57 неисправных грузовиков с опасным грузом
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В Подмосковье за неделю выявили 57 неисправных грузовиков с опасным грузом

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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По итогам рейда «Опасный груз», который проходил с 31 июля по 6 августа, в Московской области выявили 57 случаев управления грузовиками с техническими неисправностями. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба ГИБДД Московской области.

Всего за неделю сотрудники Госавтоинспекции проверили 235 грузовиков, которые перевозили опасные грузы. В результате осмотра сотрудники обнаружили 105 эпизодов нарушения правил перевозки.

Так, 46 выявленных нарушений подпадают под ч. 2 ст. 12.21.2 КоАП РФ («Нарушение правил перевозки опасных грузов»), еще два случая отнесли к ч. 1 ст. 12.21, прим. 2 КоАП РФ («Перевозка опасных грузов водителем, не имеющим свидетельства о подготовке водителей транспортных средств, перевозящих опасные грузы»).

Кроме того, еще 57 грузовых автомобилей оказались в неисправном техническом состоянии.

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Ранее, 3 августа, депутат Государственной думы, член комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев сообщил «Известиям», что возвращение штрафов за превышение средней скорости позволит отрезвить водителей-лихачей, а на соблюдающих правила дорожного движения она никак не скажется.

Накануне стало известно, что власти намерены вернуть штрафы за превышение водителями средней скорости, которая высчитывается путем замера времени в пути между двумя или несколькими дорожными камерами. Подобная практика была отменена два года назад решением ГИБДД. По информации издания, Минтранс учел критику и разработал проект поправок к ПДД и готовит соответствующие изменения в КоАП.

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