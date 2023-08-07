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Готовность реконструируемого в Казани Горьковского шоссе оценили в 55%

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В Казани проверили готовность реконструируемого Горьковского шоссе. План работ выполнен на 55%. Об этом сообщил замглавы исполкома города Игорь Куляжев. В рамках реконструкции должны организовать непрерывное движение от улицы Музыкальной до трассы М-7 «Волга».

Для этого, пояснил Куляжев, потребуется ликвидировать существующие светофоры и наземные пешеходные переходы, построить три подземных и пять надземных пешеходных переходов, три подземные разворотные петли, один тоннель, эстакаду и три разворотные петли на одном уровне.

ИА «Татар-информ» сообщает о завершении устройства третьей полосы от торгового центра «Факел» до спортивного комплекса «Олимпиец», а также об окончании ремонта дорожного покрытия от торгового центра «Факел» до улицы Осиновской.

Кроме того, построены тоннельные части разворотных петель, тоннельные части подземных пешеходных переходов, переустроены сети связи, освещения, электроснабжения, газопровода, ливневой канализации. Рабочие обустроили канализационно-насосные станции и опоры наземной эстакады. Сейчас ведется строительство фундамента опор надземных пешеходных переходов и разворотных петель в одном уровне шумозащитных экранов.

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин говорил, что сейчас Горьковское шоссе является одним из самых проблемных участков в городе. После реконструкции пропускная способность магистрали должна увеличиться почти в два раза.

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