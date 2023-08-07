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Курс доллара на Мосбирже превысил 97 рублей впервые с марта 2022 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Курс доллара превысил 97 рублей впервые с марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже за 7 августа.

По состоянию на 10:46 мск американская валюта торговалась за 97,0175 рубля, чего не происходило с 25 марта 2022-го. После этого скачка курс опустился ниже 97 рублей.

По сравнению с прошлыми торгами, проходившими 4 августа, курс доллара вырос более чем на 1 рубль.

В то же время курс евро продолжил закрепляться выше 106 рублей. По состоянию на 10:46 мск его стоимость доходила до 106,615 рубля.

Ранее, 4 августа, курс евро поднялся до 105 рублей впервые с 28 марта 2022 года. Европейская валюта достигала 105,14 рубля. Доллар при этом поднимался до 95,4 рубля, а юань рос до 13,26 рубля.

Упасть и встать: почему рубль окрепнет в скором будущем
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В тот же день финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов отметил в беседе с «Известиями», что позиции рубля могут укрепиться после 15 сентября, когда будет принято решение по ключевой ставке. Эксперт пояснил, что рост американской валюты вызван дисбалансом спроса и предложения, так как в стране меньше долларов и евро, чем нужно бизнесу.

В свою очередь аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев рассказал, что доллар может упасть до 80–85 рублей уже в августе. Он указал, что курсы иностранных валют демонстрируют обычную волатильность. На них влияют подошедший к концу налоговый период, выкуп бизнеса у зарубежных компаний и снижение профицита торгового баланса в первой половине года.

6 июля глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков выразил мнение, что ожидать укрепления российской нацвалюты стоит ближе к осени. В этот же день глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина отметила, что ЦБ не видит рисков для финансовой стабильности в нынешнем ослаблении рубля. По ее словам, ЦБ не таргетирует курс валюты, его учитывают при денежно-кредитной политике.

Тогда же председатель правления Сбербанка Герман Греф в кулуарах Финансового конгресса Банка России сказал, что не видит предпосылок для экстремального ослабления рубля до уровней прошлого года и верит в укрепление российской национальной валюты.

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